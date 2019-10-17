أحد أبطال معركة المنصورة يروي كيف دمر 3 طائرات للعدو (فيديو)

روى اللواء طيار أركان حرب، محمد ضياء الحفناوي، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، كيف تمكن من إسقاط 3 طائرات إسرائيلية خلال المعركة الشهيرة التي استغرقت أكثر من 50 دقيقة.



وقال فتح الله، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن العدو الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة خلال معركة المنصورة.



وأضاف أنه أسقط طائرتين ميراج، وطائرة فانتوم عبر قذائف المدفعية، مشيرًا إلى أنه تلقى أحد صواريخ الطائرة طلقة، ووجد الصاروخ مائلا للأسفل.



وكشف أنه أسقط الطائرة الثانية للعدو الإسرائيلي عبر قنص حر في بداية الثغرة من على مسافة 80 مترا، وهي مسافة قريبة للغاية جدا في الطيران، وتم أسر الطيار الإسرائيلي بعد قفزه بالمظلة.



وأوضح الحفناوي أن الطائرة الثالثة أسقطها بمعاونة الجيش الثالث المحاصر في شرق القناة.



