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توفيق عكاشة: لهذا السبب أعشق شهر أكتوبر (فيديو)

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:02 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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هنأ الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة انتصار حرب أكتوبر والتي تحل الذكرى الـ 46 لها هذا العام.

وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "أعتبر شهر أكتوبر خاص بالجيش المصري، وهو شهر الأفراح والانتصارات والتذكرة والذكرى والتعليم والتعلم للقوات المسلحة المصرية".

وأضاف: "أعظم وأكبر جيش عربي وأقدم جيش في الأرض، الجيش المصري توج بطلا منتصرا في عام 1973 بعد أن دمر أحلام وطموحات مزاعم الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأعطى درسا للقتال وفي العسكرية.

وتابع: "علشان كده أنا عاشق لشهر أكتوبر وللجيش المصري العظيم، وأعرف قدر الجيش الذي سجل اسمه بحروف من الماس في كتاب التاريخ".

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