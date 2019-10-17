"أبو" يغني للمرة الأولى باللبنانية في حفل "مينتور" العربية ببيروت

أحيا الفنان محمد أبو العينين، الشهير بـ "أبو"، حفلًا غنائيًا أمس الأربعاء لصالح جمعية "مينتور العربية"، والمعنية بموضوع تمكين الأطفال والشباب حول العالم واتباعهم لنظام صحي وتعرفهم سبل الوقاية من المخدرات.



قدم أبو، خلال الحفل باقة مميزة من الأغاني ومنها بعض الأغاني اللبنانية، كما أعلن انضمامه للمبادرة التي دعت لها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، من أجل ضحايا حرائق لبنان.



وقال برنامج Trending، المذاع عبر فضائية 4mbc، إن الحفل قدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي، وكان بحضور ملكة السويد سيلفيا، رئيسية جمعية مينتور العالمية وبرعاية رئيس الوزراء سعد الحريري.



كما شارك فيه نجوم مسلسل "عروس بيروت"، والمعروض حاليًا في بيروت وبعد الشخصيات العامة والشهيرة.

