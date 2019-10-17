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عالم

مجلس الوزراء السوداني يشكل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتشكيل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفيا، من الخدمة المدنية خلال الفترة من يونيو عام ١٩٨٩ وحتى ديسمبر الماضي.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم - أن اللجنة يرأسها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها، كلا من: وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المدير العام لديوان شئون الخدمة المدنية القومية، ممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ممثل وزارة الثقافة والإعلام، ممثل تجمع المهنيين، ممثل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصلاح محمد عيسى ممثلا للمفصولين.

ووجه القرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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