فاينانشال تايمز: أرامكو تؤجل طرحًا عامًا أوليًا مزمعًا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم، أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أرجأت الإطلاق المزمع لطرح عام أولي.



ووفقا لرويترز فإن من المنتظر أن تعلن أكبر شركة للنفط في العالم خططا الأسبوع القادم لطرح حصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة في سوق الأسهم السعودية (تداول) قبل إدراج دولي محتمل.



وقالت فاينانشال تايمز إن أرامكو تريد الانتظار حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات التي شنت على منشأتين نفطيتين في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر، والتي خفضت بشكل مؤقت إنتاج المملكة إلى النصف.



ويرى المستثمرون السعوديون في الطرح العام الأولي فرصة لتملك جزء من درة تاج المملكة وفرصة لإظهار روح الوطنية بعد تلك الهجمات.