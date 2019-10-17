ميليشيات إيران تحت ضغط العقوبات (فيديو)

عرض قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يرصد آثار القيود الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وأكد التقرير، أن آثار القيوج الاقتصادية بدأت تظهر جليا، من خلال تقليص الدعم الذي تقدمه طهران لأذرعها بالمنطقة، واتساع دائرة تلك المجموعات المتأثرة.

أقرت ميليشيات حزب الله في لبنان بتقلص موازنتها بسبب عدم قدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه المقاتلين وأسرهم، ودعا الحزب إلى حملة تبرعات لسد هذا العجز، كما قلصت الميليشيات عدد مقاتليها في سوريا بسبب نقص التمويل، كما أوقفت دعمها لميليشيات "لواء أبو الفضل العباسي"، بينما في العراق تخلت إيران عن دعم اللواء 110 المنتشر في ديالي وقلصت دعمها لمنظمة بدر وعصائب الحق.

واستخدمت إيران أساليب ملتوية لتهريب النفط والعملة، حيث تعتمد إيران بشكل رئيسي على عائدات بيع النفط، فبعدما وصل إنتاجها لنحو 3 ملايين برميل يوميا في 2016 ، تقلص الانتاج بفعل العقوبات إلى نحو مليون برميل يوميا في 2019، ما أثر بشكل كبير على تمويلها للميليشيات.