3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في العيش حياة مديدة وصحية، وتبين أن بعض المشروبات تزيد من فرص العيش لفترة أطول.



ويُحدد متوسط ​​العمر المتوقع، إلى حد كبير، باختيارات نمط الحياة التي يتخذها الناس في معيشتهم اليومية، حيث إن التمسك بنظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يحمي من المضاعفات القاتلة، مثل أمراض القلب. وفيما يلي 3 مشروبات ترتبط بعمر افتراضي أطول:



- الحليب

تشير الدلائل إلى أن شرب الحليب قد يجنب خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة.



وتوصلت دراسة أجرتها جامعات: "ريدينغ" و"كارديف" و"بريستول"، إلى أن شرب الحليب يمكن أن يقلل من فرص الوفاة بسبب أمراض مثل مرض الشريان التاجي (CHD) والسكتة الدماغية، بنسبة تصل إلى 15-20%.



وحللت الدراسة أدلة منشورة من 324 دراسة عن استهلاك الحليب وعلاقته بأمراض القلب التاجية (CHD) والسكتة الدماغية والسكري. واستندت البيانات المتعلقة باستهلاك الحليب والسرطان إلى التقرير الأخير لصندوق أبحاث السرطان العالمي. ثم قورنت النتائج مع معدلات الوفيات الحالية من هذه الأمراض.



وفي معرض تعليقه على النتائج، قال البروفيسور إيان غيفنز، من سلسلة البحوث الصحية بجامعة "ريدينغ": "في حين أن النمو وصحة العظام لهما أهمية كبيرة للصحة، إلا أن آثار استهلاك منتجات الألبان على الأمراض المزمنة، ذات أهمية كبرى لتقليل المرض والبقاء على قيد الحياة. وقيمت دراستنا ما إذا كانت زيادة استهلاك الحليب توفر ميزة البقاء على قيد الحياة لفترة أطول أم لا. ونحن نعتقد أنه يفعل".



- عصير البرتقال الطبيعي

رُبط عصير البرتقال بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية من المضاعفات القاتلة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.



وتعود الفوائد الصحية جزئيًا إلى حقيقة أن عصير البرتقال غني بمضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم من آثار الجذور الحرة (وهي جزيئات تنتج عندما يتعرض الجسم لدخان التبغ والإشعاع، وقد تلعب دورًا في أمراض القلب والسرطان وغيرها).



ووجدت دراسة استمرت 8 أسابيع أن شرب 750 مل من عصير البرتقال يوميًا، يزيد من حالة مضادات الأكسدة بشكل ملحوظ.



- القهوة

استنتجت دراسة واسعة النطاق، نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine، أن شرب القهوة قد يطيل العمر.



ووجدت الدراسة، التي شملت أكثر من 215 ألف مشارك، أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والكلى، بالنسبة للأمريكيين من أصل إفريقي واليابانيين الأمريكيين واللاتينيين وذوي البشرة البيضاء.



وكان الأشخاص الذين يتناولون فنجانًا من القهوة يوميًا، أقل عرضة للوفاة بنسبة 12%، مقارنة بمن لا يتناولون القهوة. وتبين أن هذه العلاقة أقوى بالنسبة لأولئك الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، حيث قل احتمال الوفاة بنسبة 18%.



وقال الباحثون: إن القهوة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية، التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان.