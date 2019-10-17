جونسون يعرب عن ثقته فى موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق"بريكست"

أعرب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الخميس عن ثقته فى تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي تم التوصل إليه عبر المفاوضات مع بروكسل.



وقال جونسون: "لدى ثقة كبيرة في أنه عندما يدرس زملائي فى البرلمان هذا الاتفاق، فإنهم سوف يصوتون لصالحه يوم السبت، وفي الأيام التالية".



وأضاف جونسون، في تصريحات للصحفيين في بروكسل: "يمكننا حاليا البناء على علاقاتنا مع أصدقائنا وشركائنا فى الاتحاد الأوروبي، وسوف تكون هناك فترة مثيرة.. فيما يتعلق بالانحياز إلى الجانب الإيجابي من هذا المشروع".