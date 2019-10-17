وسائل إعلام: إطلاق نار وسط بيروت

نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، اليوم الخميس، أن وابلا من الرصاص أطلق خلال احتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقالت مصادر إعلامية محلية إن إطلاق النار تم خلال مظاهرة ضد فرض ضرائب جديدة في البلاد، مشيرة إلى أن حارس أحد المسئولين اللبنانيين قام بهذا العمل بعد أن منعه المحتجون من المرور.