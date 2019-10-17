القضاء الجزائرى يقرر حبس نائب برلمانى بتهمة غسيل الأموال

أمر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع بهاءالدين طليبة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالحبس المؤقت بسجن "الحراش" بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر قضائية قولها إن النائب طليبة متهم بعدة تهم من بينها غسيل أموال والتمويل الخفي للأحزاب.



وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر الماضي بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي، لتمكين القضاء من ملاحقته.

