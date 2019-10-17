افتتاح أكبر نافورة راقصة في العالم بالسعودية ضمن فعاليات موسم جدة.. فيديو

انطلقت اليوم، فعاليات موسم الرياض في "الرياض بوليفارد"، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية.



وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، وتعد النافورة هي الأكبر في العالم بمجمع تجاري يضم عددا كبيرا من المطاعم والكافيات.



يُذكر أن "موسم الرياض" الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.

