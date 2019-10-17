وزير لبنانى: نعتزم فرض رسوم على الاتصالات عبر "واتساب"

ونقلت قناة تلفزيونية لبنانية عن وزير الاتصالات محمد شقير قوله، إن الرسم "لن يطبق من دون مقابل" وهو ما سيعلنه الأسبوع المقبل.





قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، اليوم الخميس، إن الحكومة وافقت على فرض رسم على المكالمات عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية ويواجه ضغوطا في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية" وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.وقال الجراح اليوم الخميس إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تستخدمها تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم.وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، إن هذا الإجراء من المتوقع أن يدر إيرادات للدولة بحوالي 200 مليون دولار سنويا، وفقا لبيان أصدره مكتبه الصحفي.وفي لبنان مزودان اثنان فقط للخدمة كلاهما مملوك للدولة، وفيه أيضا واحد من أعلى معدلات أسعار المحمول في المنطقة.وكان وزير المالية علي حسن خليل قال الشهر الماضي إنه ليس هناك ضرائب أو رسوم جديدة في مشروع ميزانية 2020 التي أرسلها إلى الحكومة.ومن ناحية أخرى، قال الجراح الذي كان يتحدث قبيل جلسة لمجلس الوزراء اليوم، إن الوزراء سيبحثون مقترحا لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين في 2021 ونقطتين مئويتين أخريين في 2022، حتى تصل إلى 15 في المئة.