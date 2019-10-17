ماراكانا يستضيف نهائى كأس ليبرتادوريس 2020

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) اليوم الخميس، عن منح استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو حق استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس في العام المقبل.



وتقام المباراة العام المقبل في 21 نوفمبر لتحديد بطل كأس ليبرتادوريس الذي يشارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي حيث تستضيف قطر مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي بمشاركة أبطال القارات الست، إضافة لبطل الدوري القطري.



وتمثل إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس في "ماراكانا" العام المقبل فرصة للاحتفال بمرور 70 عامًا على افتتاح هذا الاستاد الذي شيد لاستضافة فعاليات كأس العالم 1950 بالبرازيل.



وشهد هذا العام خسارة المنتخب البرازيلي أمام منتخب أوروجواي 1 2 في المباراة الختامية لمونديال 1950 والتي وصفت تاريخيا بلقب "ماراكانازو".



وكان استاد ماراكانا أحد ثمانية استادات تنافست على استضافة نهائي كأس ليبرتادوريس في 2020 علمًا بأن الاستادات السبعة الأخرى ضمت فيما بينها خمسة استادات أخرى بالبرازيل.