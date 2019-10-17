مدرب ليستر سيتي يدافع عن لاعبه ماديسون بعد زيارة أحد الملاهي الليلية

وأوضح "إنه يدرك تماما أن تقديم أداء جيد مع ليستر سيتيح له فرصة كبيرة. وحتى حدوث هذا فإنه سيظل يقاتل في الملعب".





دافع بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بقوة عن لاعب الوسط جيمس ماديسون، بعد أن التقطت له صورة في أحد الملاهي الليلية الأسبوع الماضي في وقت كانت فيه انجلترا تتلقى خسارة في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020.كان ماديسون في البداية ضمن تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت؛ لكنه اضطر للانسحاب من المنتخب بسبب وعكة صحية.وشوهد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي يوم الجمعة الماضي في وقت كانت فيه انجلترا تتلقى أول خسارة لها في التصفيات منذ عشر سنوات أمام المضيفة جمهورية التشيك، ما أدى لتوجيه وسائل إعلام بريطانية لانتقادات حادة لتصرف اللاعب.وقال رودجرز للصحفيين قبل استضافة ليستر سيتي منافسه بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز بعد غد السبت "انضم للمنتخب لكنه شعر بوعكة.. وجدوا أنه من الأفضل له مغادرة المعسكر."سيتخذ قرارات أفضل في حياته مستقبلا لكنه ذهب إلى الملهى دون استشارة أحد لمشاهدة الشوط الثاني وهو يلعب بوكر."اكتشف الآن أبعادا أوسع للعالم. أدرك بعد فوات الأوان أنه ارتكب خطأ".وقال رودجرز إن التشكيك في تصرفات وشخصية اللاعب غير منصف إلى حد كبير، بعد أن أثبت ماديسون (22 عاما) مدى قيمته داخل وخارج الملعب منذ انضمامه لليستر سيتي العام الماضي.وأضاف: "قرأت قصصا كثيرة عن غطرسته وعقليته. لكنها خاطئة تماما."لم يلعب مع المنتخب لكنه لم يفقد الانتماء. إنه أمر غير منصف لأنه لاعب جيد بالفعل ويتمتع بحماس شديد ويتدرب يوميا ويحلم أن يكون ضمن منتخب انجلترا".كما دعم المدرب مهاجمه جيمي فاردي في أزمة زوجته الحامل ريبيكا التي اتهمتها كولين زوجة وين روني زميله السابق في منتخب انجلترا بتسريب قصص عنها إلى صحيفة صن.ونفت ريبيكا هذا الادعاء‭‭ ‬‬لكن المدرب قال إنه منح فاردي فترة راحة خلال فترة التوقف الدولية للاهتمام بالمسائل الشخصية، وأضاف "نقدم كل الدعم له ولأسرته إذا استدعى الأمر ذلك."تحدثت معه في وقت سابق هذا الأسبوع. تدرب بشكل جيد وكان رائعا هذا الأسبوع وهذا هو الموقف حاليا".