Realme تعود بقوة عبر هاتف متطور

فاجأت Realme عشاق التقنية من جديد وأزاحت الستار عن هاتف متطور سعره نحو 385 دولارا.



ويأتي هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (24001080) بيكسل، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع.



ويتعامل Realme X2 Pro بسرعة كبيرة جدا مع البيانات بفضل معالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالج موجود في الأسواق، وذاكرة وصول عشوائي 6812 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64128256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع SuperVOOC باستطاعة (50 واطا).



ويحوي هذا الهاتف أيضا شريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ UCB-C، ومكبرات صوت متطورة تدعم تقنية Dolby Atmos.



أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت بأربع عدسات مدعمة بتقنيات Samsung GW1، دقة عرضها (64+13+8+2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.