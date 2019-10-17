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رياضة

إيمري: الباب لا يزال مفتوحًا أمام أوزيل في أرسنال

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:31 م
أوزيل
أوزيل
وكالات
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قال أوناي إيمري مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الباب لا يزال مفتوحا أمام مسعود أوزيل، وتطلع المدرب الإسباني لاستعادة صانع اللعب لياقته البدنية بشكل كامل.

وشارك أوزيل مرتين فقط مع الفريق اللندني في كافة المسابقات هذا الموسم، بينما غاب عن المباريات للمرض لكن في الوقت ذاته ابتعد عن خطط مدربه.

وقال إيمري للصحفيين قبل مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الاثنين المقبل، إن أوزيل (31 عاما) يتمتع بمهارات يحتاجها أرسنال صاحب المركز الثالث.

وأضاف المدرب الإسباني في إشارة إلى تعرض أوزيل إلى هجوم مسلح مع زميله المدافع سياد كولاشيناتس في يوليو الماضي "بداية هذا العام كانت صعبة له. خاض فترة الاستعداد قبل الموسم بشكل جيد وكان يشارك في المباريات لكن المشكلة التي حدثت مع سياد أوقفت ذلك".
وأوضح إيمري "بعد هذه المشكلة تعرض لوعكة صحية لمدة أسبوع، ثم غاب عن العديد من التدريبات للحفاظ على لياقته البدنية.
"لكن خلال اخر أسبوعين أو ثلاثة تحسن مستواه في التدريبات حقا.
لم أغلق أمامه إمكانية اللعب. هدفي الاستعانة بجهود كافة اللاعبين وهو لاعب يمكنه مساعدتنا. يتمتع بمهارات وكفاءة كبيرة سنحتاجها في المباريات المقبلة".
وقال أوزيل لموقع ذا أثليتيك على الإنترنت إن مشاهدة المباريات من المنزل جعلته يشعر بأنه لا حاجة له بالفريق لكنه ملتزم بعقده مع النادي.
وأضاف: "عندما وقعت عقدا جيدا فكرت في الأمر جيدا وقلت إنه كان أحد أهم قراراتي خلال مسيرتي. لم أكن أرغب في البقاء لمدة عام أو عامين آخرين فقط بل أردت ربط مستقبلي بأرسنال والنادي أراد الأمر ذاته. من الوارد أن تمر بأوقات عصيبة مثل هذه.

"لكن هذا ليس سببا يدفعني للابتعاد والهروب. لن أفعل ذلك. أنا مستمر مع أرسنال حتى عام 2021 على الأقل".

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