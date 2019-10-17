الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بفعل "هواجس" رفض بريكست

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، متأثرة بانحسار الآمال في اتفاق لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط قلق المستثمرين بشأن التأييد له في البرلمان البريطاني.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1% بعد أن كان قد صعد 0.9% في وقت سابق من الجلسة مع ابتهاج المستثمرين في البداية بأنباء بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا لاتفاق بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتراجع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.2%.



ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر كاك في بورصة باريس منخفضا 0.4% بعد أن سجل، في وقت سابق، أعلى مستوى في 12 عاما، بينما أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.1% رغم أنه يبقى قريبا من أقوى مستوى له في أكثر من عام.



وأعلن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الخميس، أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



فيما قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم التوصل إلى اتفاق جديد "عظيم" حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي.