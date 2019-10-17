وفاة زوجة عم أحلام.. والفنانة تنعيها

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، زوجة عمها والتي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت أحلام في نعيها: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمو روضة بنت سالم بن حايز المحيربي حرمت عمي أحمد بن الشيخ هزيم الشامسي اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه يارب".



وتلقت أحلام العديد من رسائل تعزية متابعيها داعيين للراحلة بالرحمة والمغفرة.



من ناحية أخرى، تواصل أحلام، تصوير برنامج The Voice، والذي تنتهي حلقات تجار بالصوت منه يوم الخميس المقبل.

