النيابة تحيل 3 عاطلين للجنايات سرقوا صاحب محل بالإكراه في مصر القديمة

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، ٣ عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة صاحب محل ملابس بالإكراه.



وقال المجني عليه أمام النيابة إنه أثناء سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص بدائرة القسم، فوجئ بثلاثة أشخاص اعترضوا طريقه وهددوه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم واستولوا منه على 150 جنيهًا، وجهاز باور بنك، بالإكراه عنه ولاذوا بالفرار.



وتعرف المجني عليه على المتهمين خلال عرضهم على النيابة العامة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم جميع المسروقات، وكذلك سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.