كريستال بالاس يمدد تعاقده مع بينتيكي وتومكنز

أعلن فريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، توصله لاتفاق بشأن تمديد تعاقده مع لاعبيه كريستيان بينتيكي وجايمس تومكنز.



ومن المقرر أن ينتهي عقد بينتيكي الجديد بنهاية موسم 2020 2021، فيما ينتهي عقد تومكنز حتى نهاية موسم 2021 .2022

وقال ستيف باريش رئيس كريستال بالاس للموقع الألكتروني الرسمي للنادي "إنني سعيد بالتوصل لاتفاق مع هذين اللاعبين البارزين المهمين".



أضاف باريش "جايمس وكريستيان يقدمان اداء رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز والالتزام والمهنية للفريق".



أوضح رئيس النادي "تمديد التعاقد مع اللاعبين يعني أننا ندرك مستويات ادائهما في المواسم الأخيرة وإيماننا بإمكاناتهما وإنهما يسيران بشكل كبير في الاتجاه الذي يمضي فيه النادي".



من جانبه، صرح تومكنز، الذي يلعب في وسط الملعب وخاض 87 مباراة مع كريستال بالاس منذ انضمامه للفريق في صيف عام 2016 "إنني أقضي موسمي الرابع بالنادي واستمتعت حقا بوقتي مع بالاس".



أشار تومكنز "إنني متحمس للمستقبل هنا ولم أتردد في تمديد التعاقد مع النادي لعامين إضافيين. كان رائعا أن أكون جزءا من هذا الفريق وأن أحظى بدعم رئيس النادي والمدير الفني والمسؤولين بالفريق".



في المقابل، قال بينتيكي، الذي أحرز 21 هدفا في 98 مباراة مع بالاس "إنني سعيد للغاية بتوصلي لاتفاق من أجل تمديد التعاقد مع النادي لعام آخر".



وتابع بينتيكي حديثه قائلا "لقد بدأ الفريق الموسم بشكل جيد وهناك الكثير من الأمور الإيجابية".



أضاف بينتيكي "إنني ملتزم أكثر من أي وقت مضى بأن أكون عند حسن ظن الرئيس والمدير الفني والجماهير الرائعة".



يذكر أن كريستال بالاس يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، الذي يحتل المركز الثاني.