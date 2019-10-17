افتتاح معرض ورش الأطفال صيف 2019 (صور)

افتتح المعرض الدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع، منذ قليل، معرض ورش الأطفال صيف 2019.



ويضم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي أبدعها الأطفال المشاركون، في مجالات الرسم، كما يتم منحهم شهادات تقدير تحفيزا لهم على استمرار الإبداع وتطوير الذات.



على جانب آخر، يعرض" نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية شهرياَ مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا في الثانية عشر صباح غد السبت 19 أكتوبر وهم: "أمير وبلاد الأساطير" وسيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام" إخراج خالد عبد العليم، "سيرة بني الحارث" إخراج مها عبد الرازق، "دعاء الليل والنهار" إخراج حسين النمر، "نور وبوابة التاريخ الحسن بن الهيثم" إخراج حسن نور، "الغزاة" إخراج عطية عادل خيري و" زيزو هند الرغاية" إخراج وليد عمار.



نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، والدكتورة ليلي عبد العزيز فخري استاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، والمخرجة "عطية عادل خيري".

