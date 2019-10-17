تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في الدرب الأحمر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما ببيع المواد المخدرة.



وكان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 158 جرام هيروين وحشيش و185 قرصًا مخدرًا.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.