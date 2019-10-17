حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الخميس، بحبس مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المواطنين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث منشأة ناصر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "م.ع"، 28 عاطل، " م.ا"، 35 سنة، عاطل، حال استقلالهما الدراجة رقم ر ع ش 9912 "فيسبا ملك الأول" وقيامهما بسرقة هاتف محمول من "ع.س"، 19 سنة، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.



بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب.



وأضافا بارتكابهما 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنهما.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين واتهموهما بالسرقة، وأقرا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بواقعتي السرقة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.