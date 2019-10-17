رينو تخفض توقعاتها المالية للعام بأكمله

خفضت شركة رينو للسيارات توقعاتها للأرباح والعائدات هذا العام، بعدما أثر تدهور اقتصادات على الطلب على السيارات وتسببت المعايير التنظيمية الأكثر صرامة في ارتفاع التكاليف.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أعلنت الشركة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، أن إيرادات عام 2019 هبطت بنسبة ما بين 3 إلى 4 بالمئة، بعدما كانت تتوقع سابقا أن تكون المبيعات قريبة من مستوى العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ هوامش التشغيل المجمعة حوالي 5 بالمئة، أي أقل من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول 6 بالمئة.



وكانت رينو قد تضررت في النصف الأول من عام 2019 بفعل النتائج السيئة لشريكتها نيسان موتور اليابانية وحدوث تباطؤ في أسواق صاعدة كتركيا والأرجنتين.



وتمتلك الشركة الفرنسية لصناعة السيارات 43 بالمئة من الشركة اليابانية التي تعاني من تراجع المبيعات في الولايات المتحدة وطرازات سيارات قديمة.



كان الرئيس التنفيذي المؤقت كلوتيلد ديلبوس قد صرح للموظفين هذا الأسبوع بأن الشركة ستحتاج إلى إعادة تقييم خارطة طريق استراتيجية وضعها الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن.



وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن التدفق النقدي يجب أن يكون إيجابيًا في النصف الثاني من العام، ولكن قد لا يكون لمدة عام كامل.