"الصحة" توافق على انتداب 290 مراقبا لهيئة سلامة الغذاء

قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إنه تم مناقشة أزمة ضم مراقبي ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الفنيين الصحيين، في اجتماع ضم وفد من النقابة، والدكتورة مايسة حمزة وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والعشرات من مراقبي الأغذية من فنيي العلوم الصحية، بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية، وأعضاء نقابة العلوم الصحية، بمقر الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان بإمبابة.



واستعرض الاجتماع طلب الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بالموافقة على انتداب المراقبين الصحيين ومفتشي الأغذية، الملحقين للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بوزارة الصناعة، وناقش أول الخطوات في طريق ضم المراقبين ومفتشي الأغذية إلى الهيئة، متضمنا طلب رئيس الهيئة ضمهم بخطاب رسمي موجه إلى وزيرة الصحة، وموافقة الوزارة على الضم بشرط عدم التأثير سلبا على العمل بالوزارة وقطاعاتها، حيث طلب منصور في خطابه ضم 290 مراقب ومفتش أغذية، لاستكمال القوى البشرية للهيئة.



وأكد الدبيكي، أن الـ290 مراقب صحي ومفتش أغذية الذين سيتم انتدابهم إلى هيئة سلامة الغذاء، هم بداية حصاد الجهد النقابي المتواصل منذ سنوات، لضمهم للهيئة، ونقل تبعية عملهم إليها، وأنها البداية فقط لانتقال باقي مراقبي ومفتشي الأغذية على مستوى الجمهورية إلى الهيئة.



وأكد الدبيكي، على تشديد النقابة على وجوب إتمام خطوات نقل باقي مفتشي ومراقبي الأغذية إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن، بالتزامن مع نقل الصلاحيات إلى الهيئة من الوزارات المختلفة ومن بينها الصحة، تنفيذا لنص المادة رقم 4 من قانون هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والصادر في يناير 2017، والذي ينص على نقل كافة العاملين في هذا المجال من الوزارات والهيئات المختلفة إلى هيئة سلامة الغذاء.



ويذكر أن نقابة العلوم الصحية، بذلت جهودا مضنية لضم أعضاءها للهيئة، حيث كان مقررا نقل كافة المراقبين ومفتشي الأغذية من أماكن عملهم بوظائفهم ودرجاتهم المالية إلى هيئة سلامة الغذاء خلال عام من صدور القانون، والآن يتم فعلا تنفيذ إجراءات نقل العاملين من الجهات الأخرى، للهيئة تنفيذا لنص القانون، واستجابة لمطالب النقابة.