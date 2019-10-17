الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عبدالرحيم طايع يكتب: أحوال زكى فطين عبدالوهاب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:13 م
عبدالرحيم طايع
عبدالرحيم طايع
طباعة
من البداية كان زكى فطين عبدالوهاب وحده، لم يكن أبوه معه ولم تكن أمه معه، أعنى بدايته فى مجال الفن لم تعتمد قط على كونه ابن المخرج العبقرى فطين عبدالوهاب ولا السيدة العظيمة ليلى مراد، بل أذكر قوله الصريح فى بعض البرامج التى استضافته مؤخرًا إثر إصابته بسرطان الرئة، قال إنه كثيرًا ما ينبه على الناس أن يكتبوا اسمه هكذا «زكى عبدالوهاب»، لكنهم يكتبونه بالطريقة التى يستريحون إليها، ولا يجد فى نفسه غضاضة بجميع الأحوال.
لا أعرفه بصورة شخصية، لكننى أشاهده على الشاشات ككل المهتمين بالسينما والدراما التليفزيونية، وصادف أن رأيته مرتين واقعيًا، مرة فى مقهى، ربما كان يفضله لاحتساء قهوته فى شارع شريف بوسط البلد، كنت على موعد مع صديقة هناك، وكان بمفرده على المنضدة المجاورة، شعرت بتركيزه مع حديثى ولم أندهش؛ فقد كانت لهجتى الصعيدية واضحة، وقلت فى نفسى: الممثلون لهم خزائنهم الخيالية الجاهزة على الدوام للاحتفاظ بأدوار محتملة قد ترشحهم لها الأقدار، أدوار كما أن لها ملامحها وحركاتها، فإن لها أصواتها الخاصة أيضًا، ويومها شعرت بحميمية هائلة كامنة فيه وحكيت لبعض الأصدقاء ذلك، المرة الثانية لمحته على دراجة بوسط البلد يبتسم لكل من يشيرون إليه ويسلمون عليه ويرد تحيتهم، وسرنى المنظر فى الحقيقة؛ فالبساطة والتواضع من أجلِّ الصفات التى يمكن أن تميز شخصًا مشهورًا، شخصًا علا نجمه ولمع، لكن يحرص على الوجود فى الشارع، حين يستطيع، مندمجًا فى الناس وبصيغتهم هم لا بصيغته هو.
أن يصاب إنسان بالسرطان أمر يستحق الاهتمام والتعاطف، وأن يصاب به إنسان معروف ومحبوب، فالاهتمام بالبداهة سيكون أكبر ومساحة التعاطف ستتضاعف والأدعية الطيبة ستزدهر، وهو أمر مشجِّع على المقاومة، ويبشِّر بإمكانية الخروج من هذا الداء العياء.
زكى فطين عبدالوهاب المولود فى القاهرة فى ١٨ فبراير عام ١٩٦١ لأبوين علمين فى الفن «الأب فى الإخراج السينمائى، والأم فى الغناء والتمثيل»، هو إنسان يشتهر فى الوسط الفنى بالرقى والوداعة والخجل، وهو ممثل متميز للغاية لا يشبه أحدًا ولا يشبهه أحد، ولا تشعر فى جلِّ مشاهده إلا بحضوره الطاغى الأخاذ المستوعب لما يؤديه من الأعماق لا الأسطح الخارجية، وله خبراته الفنية الكبيرة؛ فهو دارس الفن بالأساس، تخرج فى المعهد العالى للسينما، قسم الإخراج عام ١٩٨٣، وعمل مساعدًا للمخرجين العملاقين على بدرخان ويوسف شاهين فى عدد من الأعمال، ومن المعلومات المتوفرة عنه عمله كمدير فى مواقع تصوير لأفلام أمريكية صُوّرت فى مصر، منها «أقدار الحرب الدامية» فى عام ١٩٨١.
أما خبراته فى الحياة فباذخة، فبالإضافة لأسفاره الكثيرة وصداقاته وعلاقاته البديهية بأبناء وسطه وبالإعلاميين والمبدعين والمثقفين عمومًا، يكفى أنه تزوج أربع مرات، ومن أشهر زيجاته زواجه من «أخت القمر» سعاد حسنى بعد انفصالها عن أستاذه بدرخان، تزوجها وهو فى السنة الثانية بالمعهد، ومكثا زوجين عامًا تقريبًا.
من أشهر أعماله: تفاحة آدم، اسم مؤقت، الزوجة الثانية، العراف، إثبات شخصية، فرح ليلى، على كف عفريت، آدم وجميلة، البلطجى، روبى، طرف ثالث، المواطن إكس، بحب السيما، واحد صحيح، أهل كايرو، سمارة، ريش نعام، إسكندرية كمان وكمان، العنف والسخرية، الفاجومى، سكوت ح نصور، مرسيدس، سرقات صيفية، شهادة ميلاد، اليوم السادس، رومانتيكا، عمر الأزرق.
قال عن نفسه بالفضائيات، فى جزء يتصل بحياته القديمة مع أسرته، علَّمنا أبى، يعنى هو وأخاه من أمه الأستاذ أشرف أباظة الذى عاش معه فى نفس البيت وبينهما من صادق المودة وصفوها ما بينهما مما يزيد على الأشقاء، علَّمنا أن نكون من صميم الناس، فلسنا الأنبل حتى لو كنا الأغنى والأبرز.. كذلك قال على الملأ: سافرت بعيدًا بسنِّ العشرين هروبًا من حماية أمى الزائدة على الحد؛ فلا أنسى أنها أغلقت بلكونتنا بالحديد، فجعلتها كالسجن؛ لأنها كانت تخشى أن نسقط منها أنا وأخى جريًا وراء الكرة التى كنا نهواها ونلعبها باستمرار.
إننى أشكر كل الذين دعموا روح الرجل فى محنته الكبرى، وما زالوا يفعلون الشىء الجميل، أشكرهم راجيًا أن أكون بكلماتى الحارة هذه واحدًا منهم، وأطمئنه بالشفاء الأكيد، فكل ما مرَّ به آيات شفاء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"المالية" تضع قواعد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. الأهلى يرفض خوض أى مباراة قبل "القمة"

منذ أقل من نصف ساعة

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

منذ أقل من ساعتين

رئيس "المصريين": السيسي قدم روشتة حقيقية لتحقيق النجاح

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

رسميًا.. الأهلى يرفض خوض أى مباراة قبل "القمة"

رئيس "المصريين": السيسي قدم روشتة حقيقية لتحقيق النجاح

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أيام زمان

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الجهاز المناعي للمرأة

الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

4 مأكولات لخفض الكولسترول

الرئيس نيوز

مجلس "المحامين" يعدّل ضوابط الاشتراك والقيد وفق قانون المحاماة الجديد

واشنطن تعلن: وقف إطلاق النار في شمال سوريا

ينطلق 22 نوفمبر.. أول صور للقمر الصناعي المصري الجديد "طيبة 1"

اجتماع "الصحة" لمناقشة انتداب 290 مراقبا ومفتشا لـ"سلامة الغذاء"

منوعات

السجائر الإلكترونية "تهدد" حياة غير المدخنين

عشرات الآلاف يشاركون في ماراثون بنيودلهي إحدى أكثر مدن العالم تلوثا

لص يقبل رأس سيدة عجوز أثناء السرقة

فيل بري يقتل رجلًا فى نيبال

كشكول

افتتاح "جيمينيزيم" بالهواء الطلق بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

إطلاق مبادرة " هنجملها " بجامعة عين شمس

اليوم العالمي للعصا البيضاء.. "التعليم" تنظم احتفالية للأطفال المكفوفين

"عبدالغفار" يفتتح منشآت رياضية بأسوان بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

“صحة اتحاد المستثمرين”: “مصر تستطيع” نجح في عرض تجارب العقول المهاجرة

فوائد النسكافيه كل صباح

اماكن انقطاع الكهرباء ببني سويف

انفوجراف.. اعراض مرض الزهايمر المبكر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "سيدتى الجميلة" بالهناجر غدًا

الأكاديمية السويدية: لم نمنح نوبل فى الأدب لأحد "دعاة الحرب"

"مقالات أدبية تاريخية ثقافية" كتاب جديد لـ سيد علي

"تأثير المعلم على الشباب" بثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك