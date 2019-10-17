عبدالرحيم طايع يكتب: أحوال زكى فطين عبدالوهاب

من البداية كان زكى فطين عبدالوهاب وحده، لم يكن أبوه معه ولم تكن أمه معه، أعنى بدايته فى مجال الفن لم تعتمد قط على كونه ابن المخرج العبقرى فطين عبدالوهاب ولا السيدة العظيمة ليلى مراد، بل أذكر قوله الصريح فى بعض البرامج التى استضافته مؤخرًا إثر إصابته بسرطان الرئة، قال إنه كثيرًا ما ينبه على الناس أن يكتبوا اسمه هكذا «زكى عبدالوهاب»، لكنهم يكتبونه بالطريقة التى يستريحون إليها، ولا يجد فى نفسه غضاضة بجميع الأحوال.

لا أعرفه بصورة شخصية، لكننى أشاهده على الشاشات ككل المهتمين بالسينما والدراما التليفزيونية، وصادف أن رأيته مرتين واقعيًا، مرة فى مقهى، ربما كان يفضله لاحتساء قهوته فى شارع شريف بوسط البلد، كنت على موعد مع صديقة هناك، وكان بمفرده على المنضدة المجاورة، شعرت بتركيزه مع حديثى ولم أندهش؛ فقد كانت لهجتى الصعيدية واضحة، وقلت فى نفسى: الممثلون لهم خزائنهم الخيالية الجاهزة على الدوام للاحتفاظ بأدوار محتملة قد ترشحهم لها الأقدار، أدوار كما أن لها ملامحها وحركاتها، فإن لها أصواتها الخاصة أيضًا، ويومها شعرت بحميمية هائلة كامنة فيه وحكيت لبعض الأصدقاء ذلك، المرة الثانية لمحته على دراجة بوسط البلد يبتسم لكل من يشيرون إليه ويسلمون عليه ويرد تحيتهم، وسرنى المنظر فى الحقيقة؛ فالبساطة والتواضع من أجلِّ الصفات التى يمكن أن تميز شخصًا مشهورًا، شخصًا علا نجمه ولمع، لكن يحرص على الوجود فى الشارع، حين يستطيع، مندمجًا فى الناس وبصيغتهم هم لا بصيغته هو.

أن يصاب إنسان بالسرطان أمر يستحق الاهتمام والتعاطف، وأن يصاب به إنسان معروف ومحبوب، فالاهتمام بالبداهة سيكون أكبر ومساحة التعاطف ستتضاعف والأدعية الطيبة ستزدهر، وهو أمر مشجِّع على المقاومة، ويبشِّر بإمكانية الخروج من هذا الداء العياء.

زكى فطين عبدالوهاب المولود فى القاهرة فى ١٨ فبراير عام ١٩٦١ لأبوين علمين فى الفن «الأب فى الإخراج السينمائى، والأم فى الغناء والتمثيل»، هو إنسان يشتهر فى الوسط الفنى بالرقى والوداعة والخجل، وهو ممثل متميز للغاية لا يشبه أحدًا ولا يشبهه أحد، ولا تشعر فى جلِّ مشاهده إلا بحضوره الطاغى الأخاذ المستوعب لما يؤديه من الأعماق لا الأسطح الخارجية، وله خبراته الفنية الكبيرة؛ فهو دارس الفن بالأساس، تخرج فى المعهد العالى للسينما، قسم الإخراج عام ١٩٨٣، وعمل مساعدًا للمخرجين العملاقين على بدرخان ويوسف شاهين فى عدد من الأعمال، ومن المعلومات المتوفرة عنه عمله كمدير فى مواقع تصوير لأفلام أمريكية صُوّرت فى مصر، منها «أقدار الحرب الدامية» فى عام ١٩٨١.

أما خبراته فى الحياة فباذخة، فبالإضافة لأسفاره الكثيرة وصداقاته وعلاقاته البديهية بأبناء وسطه وبالإعلاميين والمبدعين والمثقفين عمومًا، يكفى أنه تزوج أربع مرات، ومن أشهر زيجاته زواجه من «أخت القمر» سعاد حسنى بعد انفصالها عن أستاذه بدرخان، تزوجها وهو فى السنة الثانية بالمعهد، ومكثا زوجين عامًا تقريبًا.

من أشهر أعماله: تفاحة آدم، اسم مؤقت، الزوجة الثانية، العراف، إثبات شخصية، فرح ليلى، على كف عفريت، آدم وجميلة، البلطجى، روبى، طرف ثالث، المواطن إكس، بحب السيما، واحد صحيح، أهل كايرو، سمارة، ريش نعام، إسكندرية كمان وكمان، العنف والسخرية، الفاجومى، سكوت ح نصور، مرسيدس، سرقات صيفية، شهادة ميلاد، اليوم السادس، رومانتيكا، عمر الأزرق.

قال عن نفسه بالفضائيات، فى جزء يتصل بحياته القديمة مع أسرته، علَّمنا أبى، يعنى هو وأخاه من أمه الأستاذ أشرف أباظة الذى عاش معه فى نفس البيت وبينهما من صادق المودة وصفوها ما بينهما مما يزيد على الأشقاء، علَّمنا أن نكون من صميم الناس، فلسنا الأنبل حتى لو كنا الأغنى والأبرز.. كذلك قال على الملأ: سافرت بعيدًا بسنِّ العشرين هروبًا من حماية أمى الزائدة على الحد؛ فلا أنسى أنها أغلقت بلكونتنا بالحديد، فجعلتها كالسجن؛ لأنها كانت تخشى أن نسقط منها أنا وأخى جريًا وراء الكرة التى كنا نهواها ونلعبها باستمرار.

إننى أشكر كل الذين دعموا روح الرجل فى محنته الكبرى، وما زالوا يفعلون الشىء الجميل، أشكرهم راجيًا أن أكون بكلماتى الحارة هذه واحدًا منهم، وأطمئنه بالشفاء الأكيد، فكل ما مرَّ به آيات شفاء

