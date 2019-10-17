لينا مظلوم تكتب: شتاء ساخن بانتظار خريف غضب العراق

الاحتجاجات الشعبية التى تسود أجواء العراق ليست وليدة لحظة أو حدث محدد.. منذ ١٥ عامًا تتصاعد وتيرتها ثم تعود إلى الترقب المؤقت، المطالب الخدمية قد تبدو المحرك الأول للانفجار، لكن الرصد الأعمق لحالة اضطراب الشارع بالتأكيد يتجه ضد عوامل خارجية أرست قواعد سياسة داخلية تتعالى على صبر المواطن ومعاناته.. الاستياء الشعبى الذى عبر عن نفسه فى شكل تظاهرات نتيجة مطالب متراكمة منذ عقود، مثل: تحسين ظروف المعيشة، وأزمة البطالة، وسوء الخدمات وانعدامها مع حجم الفساد الذى ضرب مفاصل الدولة، كلها «ألغام» فجرت غضب الشارع على مدى فترات زمنية، بل حدثت مظاهر القمع نفسها حين نجحت المظاهرات منذ أعوام فى اقتحام المنطقة الخضراء من ساحة التحرير، حتى إن بعض نواب البرلمان لم يجدوا وسيلة للفرار من الغضب الشعبى سوى عبور نهر دجلة بالقوارب من المنطقة الخضراء.

الشق السياسى يشكل عاملًا جذريًا فى إشعال الاحتجاجات بعدما كفر المواطن بكل الساسة والأحزاب، ثم وصل سخطه الذروة ضد التدخل الإقليمى السافر والمعلن فى سيادة القرار العراقى، حتى بلغ إقحام العراق فى صراعات لا دخل له فيها، إشكالية مشهد خريف الغضب الذى يُنذِر بشتاء ساخن يتجاوز عمقها شخص رئيس وزراء وحكومات- سواء كانوا حاليين أو سابقين- إنما ترتبط أساسًا بالتكوين الغريب للدولة العراقية الحديثة مع حالة تجميع عشوائى حدث بعد ٢٠٠٣ للمكونات القومية والطائفية.. نظريًا النظام الحالى يقوم على دستور وانتخابات وحكومة يوافق عليها البرلمان، كمقومات بناء سياسى جديد، لكن ما حدث على أرض الواقع بعد ٢٠٠٣ هو مجرد «قشور» إجرائية لشكل ديمقراطى دون تنفيذ فعلى لفلسفة أو جوهر هذا البناء السياسى.

التوقعات حول مسار ومستقبل المظاهرات تبدو شبه مستحيلة.. الحقيقة المؤكدة أن الغضب والسخط لن يتوقفا، وإن كانا يتخذان درجات متفاوتة فى حدة التصعيد عبر فترات زمنية متقطعة، رغم أن عفوية المظاهرات وغياب قيادة منظمة مع تجنب الكتل السياسية والمرجعية الدينية المشاركة الفعلية بها قد تسبب عرقلة قدرات الاحتجاجات على بلورة مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة للضغط على الحكومة، انفجار الشارع لم يكتب بعد كلمة النهاية فى ظل مشهد سياسى ضرب جذوره التخبط والهشاشة، حتى أصبح يتجاوز قدرة كتلة أو فرد على إخراج العراق منه. هناك قرارات من أعلى سلطة رئاسية قوبلت بالتجاهل التام.. ميليشيات تجاهر علنًا بعدم خضوعها لسلطة الدولة العراقية.. تجاهل لحقوق المواطن ما دفع الغالبية إلى الانضمام إلى أى قوة طلبًا للحماية والحقوق، بعدما أصبحت هذه القوى- فى ظل تراجع صلابة وتماسك الدولة- تملك سلطة فرض قوانينها ونفوذها.

خلافًا لطبيعة الاحتجاجات السابقة التى سادها توجيه أو دعوة من قيادة أو مرجعية دينية، أبرزهم مقتدى الصدر الذى يملك قدرة فائقة على حشد الشارع باتباعه، اتسمت الاحتجاجات الأخيرة بالعفوية والاستقلالية التامة عن أى حزب أو قيادة دينية، وهو ما يؤكده تنوع واختلاف المطالب، سواء كانت تتعلق بالشقين الخدمى والإدارى أو الجانب السياسى الرافض للتدخلات الإيرانية بعدما ترسخت قناعة لدى الشارع بأن إيران تضغط بكل الوسائل نحو تحويل العراق إلى ميدان للصراع الأمريكى- الإيرانى، ما زالت تعرضه حتى اليوم لهجمات هو فى غنى عنها.

الحكومة- سواء الحالية أو القادمة- والكتل الحزبية والسياسية لا تملك سوى حلول «المسكنات» المؤقتة رغم القرارات السريعة التى صدرت لامتصاص الغضب الشعبى، وتبقى الإشكالية الأهم وهى تغيير حالة انعدام ثقة المواطن فى النخب الحاكمة، أو مدى جدية الحكومة فى تنفيذ وعودها، كى لا يُسفِر ضغط الشارع فى النهاية عن مجرد تبديل الوجوه والحفاظ على المنظومة، فى ظل تناحر سياسى بين أحزاب أرست قواعد تكوينها على أسس المصالح الشخصية.. قوى وميليشيات تتبادل الصراع بينها.. فصائل منها تظهِر الالتزام بقرارات الدولة دون الاستعداد فعليًا للتضحية بأسلحتها وتشكيلها الإدارى.. فى مقابل طرف آخر يعلن رفضه الانصياع دون إخفاء ولائه المباشر للمرجعية فى إيران.. بالتالى كل مبررات الانفجار دفعت المتظاهرين إلى رفع ثلاثة شعارات.. الأول ضد إيران، الثانى ضد العمائم، الثالث ضد الفساد.. خصوصًا أن التدخل الإيرانى، مهما حاول التخفى وراء الضباب الطائفى، أصبح يوجع العراقيين فى ضميرهم الوطنى.. بعدما فقدت إيران مصداقيتها داخل العراق، تحديدًا بين الطائفة الشيعية، بدليل تجاوز طائفية المظاهرات الذى ظهر فى تركزها هذه المرة بين المناطق الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية. فى زمن لا يعترف بالمعجزات المطلوبة لخروج العراق من حالة عدم الاستقرار.. إذا لم يؤد الاحتجاج الشعبى إلى فرض سيناريو قد يتجاوز تغيير رأس الحكومة كما كان يحدث فى السابق، إلى محاولة فرض واقع سياسى جديد فى منظومة الحكم بأكملها بشرط استمرار حالة الزخم فى الاحتجاجات، أو فى أضعف التقديرات يمكن أن تنجح الفئات المشكلة للاحتجاجات، خاصة الفئات الشبابية، فى تكوين كتلة سياسية جديدة عابرة للمرجعيات والأحزاب، لتكون نواة لحركة معارضة جديدة، يتجه الأمل الوحيد نحو منظمات المجتمع الدولى لفرض بناء سياسى يخرج العراق من النفق المظلم.

