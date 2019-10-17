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حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات في المرج

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:06 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المخدرات وبحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس بمنطقة المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 2 كيلو و140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى، من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

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