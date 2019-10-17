افتتاح معرض "أجرينا" الدولي للدواجن والأسماك

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، معرض "أجرينا" الدولي للدواجن والماشية والأسماك في نسخته الحادية والعشرين وتستمر فعالياته حتى ١٩ أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.



وتفقد وزير الزراعة ونائبته اجنحة المعرض المختلفة، والتقوا العارضين من الدول المختلفة والزائرين المهتمين بمجال الثروة الداجنة والسمكية.



وأكد وزير الزراعة، أهمية هذا المعرض، حيث يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مزارع الدواجن وصناعة الأعلاف، مما يعد فرصة جيدة للتعرف على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في النهوض بالثروة الداجنة في مصر، ويشهد مشاركة من شركات محلية ودولية، مما يعد أيضا دفعة قوية في النهوض بالإنتاج الحيواني.



ويشارك في المعرض هذا العام حوالي ٦٤٥ شركة، تمثل ٢٣ دولة، منها ١٤٢ شركة صينية، و٢٣٦ شركة أوروبية، و٤٣ شركة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الشركات العربية المتخصصة في إنشاء وإدارة المزارع بكل المجالات من سلالات الدواجن وتجهيز وإنشاء العنابر بالنظام المغلق والأدوية البيطرية واللقاحات ومعدات مصانع الأعلاف وإضافات الأعلاف.