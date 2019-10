عرض مسرحية "أهلًا رمضان" على منصة WATCH iT

View this post on Instagram

مسرحية اهلا رمضان على منصة WATCHiT! اعلنت منصة WATCHiT!الرقمية انها ستقدم لمشتركيها حصريا فى بداية نوفمبر القادم و لاول مرة مسرحية "اهلا رمضان" و التي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان و هى من تأليف الاستاذ وليد يوسف و اخراج الاستاذ خالد جلال و من انتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية علي حقوقها و تعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية. و صرحت ادارة منصة WATCH iT! ان مسرحية اهلا رمضان هي باكورة الاعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة و سيتوالي اضافة الكثير من المحتوي الرقمي في مختلف المجالات.