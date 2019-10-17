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عرض مسرحية "أهلًا رمضان" على منصة WATCH iT
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:52 م
سناء إسماعيلطباعة
أعلنت منصة WATCH iT الرقمية، عرض مسرحية "أهلًا رمضان"، للفنان محمد رمضان، بداية من نوفمبر المقبل.
وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوقها وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية، وصرحت إدارة منصة WATCH iT، أن مسرحية أهلا رمضان هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة وسيتوالي إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.
مسرحية "أهلًا رمضان"، يقوم ببطولتها محمد رمضان، روجينا، شيماء سيف، هنا الزاهد، حسام داغر، وهي من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني.
وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوقها وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية، وصرحت إدارة منصة WATCH iT، أن مسرحية أهلا رمضان هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة وسيتوالي إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.
مسرحية "أهلًا رمضان"، يقوم ببطولتها محمد رمضان، روجينا، شيماء سيف، هنا الزاهد، حسام داغر، وهي من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني.
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مسرحية اهلا رمضان على منصة WATCHiT! اعلنت منصة WATCHiT!الرقمية انها ستقدم لمشتركيها حصريا فى بداية نوفمبر القادم و لاول مرة مسرحية "اهلا رمضان" و التي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان و هى من تأليف الاستاذ وليد يوسف و اخراج الاستاذ خالد جلال و من انتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية علي حقوقها و تعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية. و صرحت ادارة منصة WATCH iT! ان مسرحية اهلا رمضان هي باكورة الاعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة و سيتوالي اضافة الكثير من المحتوي الرقمي في مختلف المجالات.