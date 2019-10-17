عرض مسرحية "أهلًا رمضان" على منصة WATCH iT

أعلنت منصة WATCH iT الرقمية، عرض مسرحية "أهلًا رمضان"، للفنان محمد رمضان، بداية من نوفمبر المقبل.وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوقها وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية، وصرحت إدارة منصة WATCH iT، أن مسرحية أهلا رمضان هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة وسيتوالي إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.مسرحية "أهلًا رمضان"، يقوم ببطولتها محمد رمضان، روجينا، شيماء سيف، هنا الزاهد، حسام داغر، وهي من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني.