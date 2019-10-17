السيسي يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأعرب الرئيس عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي، وذلك عقب عودتُـه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ.



من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكدًا ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط، التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.