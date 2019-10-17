النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بهيروين فى الزيتون

استعجلت نيابة الزيتون، تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل، أثناء ترويجها في دائرة القسم.



البداية أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الزيتون، الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال الأمن في عاطل، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على 10 تذاكر هيروين وهاتف محمول ومبالغ مالية.



وبسؤاله، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.

