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رئيس "المصريين": السيسي قدم روشتة حقيقية لتحقيق النجاح

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي، مؤكدا أن الكلمة اتسمت بالوضوح والصراحة لرجل دولة حقيقي بكل المقاييس.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، إنه اتضح من الكلمة عدة أمور أولها عزم حقيقي من قبل الرئيس السيسي لمحاربة الفساد حينما تحدث عن الأمر، وقال إن "المجاملة فساد"، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي قدمت أيضا روشتة حقيقية للجميع لتحقيق النجاح الباهر بعد أن تطرق الرئيس في حديثة قائلا:"لو عايزين تنجحوا، مش بالكلام".

وأضاف أنه يجب على المصريين جميعا أن يكونوا درعا لحماية مصر الجديدة من محاولات هدم استقرار الدولة والتي أصبحت رائدة في الداخل والخارج على مختلف الأصعدة وخاصة محاربة الفساد، لأن هناك متربصين يحاولون تنفيذا تلك المخططات لذلك علينا أن نجتمع على قلب رجل واحد، ونسيج واحد، فلن يستطيع أحد أن يشق الألفة بين المصريين.

وأوضح أنه يجب علينا أن نسعى إلى الإنتاج، لأننا جميعا نرتبط ببعض من أجل أن ننهض بمجتمعنا والعمل بالروشتة التي وضعها الرئيس السيسي خلال كلمة اليوم عن النجاح الباهر، مشير إلى أن كلمة السيسي حملت رسائل أخرى للمصريين بعد أن قال: "لو المصريين راقبوا أكلهم سينعكس ذلك على الأمن القومي".

ولفت إلى أن الكلمة وضحت حقيقة شخص الرئيس السيسي الإنسان الوطني بعد أن تحدث وأقسم قائلا: "والله عمري ما جاملت مخلوق أثناء فترة خدمتي في الجيش"، مؤكدا أن هذا الأمر يدل على نموذج حقيقي للنجاح بالعمل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، يجيد مخاطبة الشعب، فالرسائل التي أرسلها خلال كلمة لم تتخط الدقائق استقرت في عقول المصريين قبل قلوبهم، مؤكدًا أن رسائل السيسي للمصريين تصل بطريقة سريعة لإحساسه العميق بالشعب المصري.

وأضاف أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، قادرون على نسف وإفشال المؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا بما فيها الشائعات والأكاذيب والسموم، مشيرا إلى إن الرئيس السيسي كان وسيظل صادقا ووفيا لمصر وشعبها وجميع المصريين يقفون خلف قيادته الحكيمة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد.

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