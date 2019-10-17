بعد "الطائر المبكر".. ديميت أوزديمير تنضم لبطولة مسلسل جديد

تستعد النجمة التركية ديميت أوزديمير، الشهيرة عربيًا باسم "سنام"، في مسلسل "الطائر المبكر"، لخوض تجربة درامية جديدة تجمعها بالفنان إبراهيم تشيليكول.



وتشارك ديميت، إبراهيم، في بطولة مسلسل "منزلي"، والمستوحاة قصته من أحداث حقيقية للكاتبة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب "عروس إسطنبول"، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية "عروس بيروت"، والمعروضة حاليًا في لبنان.



يذكر أن مسلسل "الطائر المبكر"، الذي عرض مؤخرًا لديميت حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وتم ترجمته لأكثر من لغة، وتدور قصته حول علاقة حب تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير.

