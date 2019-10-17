رشاد نائبا لمدير مركز تعليم اللغات الإفريقية بجامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتعيين الدكتور سيد رشاد مدرس الدراسات اللغوية واللغة السواحيلية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ومنسق عام شئون الطلاب الأفارقة جامعة القاهرة، نائبا لمدير مركز تعليم اللغات الإفريقية جامعة القاهرة بناء على ترشيح الأستاذ الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا.



يذكر أن الدكتور سيد رشاد حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في اللغات الإفريقية دراسات لغوية - سواحيلي بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات داخل وخارج مصر، وحاصل على درجة الماجستير في ذات التخصص بتقدير ممتاز وحاصل على درجة الدبلوم الخاص في الدراسات الإفريقية بتقدير ممتاز.