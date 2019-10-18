التنمية المحلية: استمرار فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء

تواصل دواوين عموم المحافظات، استقبال طلبات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة.



وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك غرف عمليات تعمل بالتنسيق مع عمليات المحافظات، لمتابعة إجراءات التقنين؛ بهدف الحفاظ على أملاك الدولة، ومنع التلاعب في طلبات المواطنين.



وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تعمل على مدار الساعة من خلال اللجنة العليا التي تم تخصيصها بكل محافظة، تحت رئاسة المحافظ مباشرة، وعضوية الجهات المختصة، منها وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بهدف فحص طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.



وأضاف "قاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة التنمية المحلية، تقوم بفحص طلبات المواطنين، وتحديد إمكانية التصالح على المخالفات من عدمه، مع مراعاة الشروط الخاصة بالتصالح.