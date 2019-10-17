تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه جاري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة أولى حضانة، أولى ابتدائي أولى إعدادي، أولى ثانوي، ضد مرض الالتهاب السحائي، نافية مجددًا رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية.



وشددت الوزارة على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية، وتقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.



وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين من دول متوطن بها المرض لمنع دخوله إلى البلاد، كما سيتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحي بجميع الموانئ، وعمل كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم في محل إقامتهم، خاصة القادمين من الدول الموبوءة، كإجراء احترازي لمنع انتشار أي أمراض معدية داخل البلاد.