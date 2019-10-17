"الدستورية العليا" تفصل فى 14 دعوى نظرت أمامها خلال أكتوبر

فصلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في 14 دعوى نظرتها خلال دورة انعقاد أكتوبر الجاري، منها 7 دعاوى تنازع، ومثلها دعاوى منازعة تنفيذ.



ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" اليوم، قرارات المحكمة الدستورية في كل قضية على حدى، وتباينت الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في السنوات القضائية فمنها لسنة 38، 39، 40، و41 قضائية، وذلك في إطار حرص المحكمة على التيسير على المواطنين وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها لإقرار الأسس الدستورية والقانونية، وصون الحقوق والحريات كجزء رئيس من رسالة المحكمة.



وشملت قرارات المحكمة بعدم قبول 11 دعوى، وعدم جواز نظر دعوى لسابقة الفصل فيها، بالإضافة إلى قرارين بالاستمرار بتنفيذ الحكم الصادر من الدستورية العليا.