"الثقافى الروسى" يكرم وفد الأطفال المصرى المشارك فى الكامب

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، احتفالية لتكريم وفد الأطفال المصري، العائد من المعسكر (الكامب) الروسي الدولي للأطفال في روسيا، بعد المشاركة الناجحة والتألق في المسابقات مع دول روسيا، المجر، بلغاريا، أرمينيا، أوزباكستان وفرنسا، تحت رعاية مؤسسة "روس آتوم" التي توجه الدعوة للدول المتعاونة مع روسيا في مجال الطاقة النووية.



وذكر المركز الثقافي الروسي- في بيان اليوم- أن الوفد المصري، نظم معرضًا للمنتجات الفرعونية وقدموا استعراضات فنية لرقصة الصعيدي، والفراعنة، إضافة إلى تنظيم يوم ثقافي مصري حيث قدموا عرضًا باللغات الروسية، الإنجليزية والعربية، حول تاريخ مصر وحضارتها.



وأضاف أن الوفد المصري، قدم عرضًا حول الأسطورة في مصر القديمة مع الاستشهاد بأسطورة إيزيس وأوزوريس، وورشة عمل لتعلم اللغة العربية وأقبل عليها الأطفال بالمعسكر، مع تعلم كيف تكتب اسمك باللغة العربية واللغة الهيروغليفية.



وقال ألكسي تيفانيان مدير المركز: إن أطفال مصر قدموا أفضل استعراض ومعرض بين الدول، وأبهرونا بالأداء الراقي والالتزام الرائع لذلك يستحقون هذا التكريم.

