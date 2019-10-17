المحكمة الدستورية العليا تحتفل باليوبيل الذهبى السبت

تحتفل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعد غد السبت بمرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال المستشار بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها- في بيان اليوم- إن الاحتفالية تستمر على مدى ثلاثة أيام، وستشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته.