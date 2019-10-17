مبادرة لتعزيز صمود الفلسطينيين في مزارعهم المتاخمة لقوات الاحتلال

يحاول المتطوع الفلسطيني صابر الزعانين، أن يشجع زوجته وأبناءه وأصدقاءه المتطوعين على استمرار العمل في قطف الزيتون.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الزعانين ينظم سنويا حملة تطوعية برفقة أصدقائه لمساعدة المزارعين في المناطق الحدودية.



وأشار تقرير الغد إلى أن الهدف من تلك الحملة التطوعية هو تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية المُهددة من قبل قوات الاحتلال، وإحياء العادات والتقاليد والتراث الفلسطيني، من خلال الأغاني الوطنية التراثية، وأيضا معاونة صغار المزارعين وفقرائهم، وخاصة الأسر التي تفتقر إلى مُعين، في جني المحصول.



وتابع التقرير، أن موسم قطف الزيتون في فلسطين هو موسم تعاوني ويتعاون خلاله الجميع، كما أنه أشبه بموسم الأعياد، ويعمل الجميع بروح الفريق الواحد.

