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فيديو.. خالد الجندي: ليس لدينا رجال دين في الإسلام

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:55 م
خالد الجندي
خالد الجندي
أحمد عبد العزيز
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام مسئوليته مسئولية فردية، وكل شخص مسئول عن أعماله، معقبًا: "محدش هيجي يقول الشيخ قالي كذا"، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا).

وشدد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، على أن الإسلام ليس فيه رجال دين، وإنما فيه علماء دين دورهم توضيح الأمور للناس، ويتركوا لكل إنسان أن يختار ما يشاء ويقلد من أجاز، وفقًا لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: " لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ".

وأضاف أنه حال وجود فتويان وكلا منهما مقنع ويستند للدليل، وصحيح، فيجوز أن يختار الشخص الفتوى الأنسب طالما أن الأثنين على درجة واحدة من الصحة، لكن حال وجود دليل قوي وآخر ضعيف، طالما لا يخالف مقاصد الشريعة فيجوز الأخذ بالضعيف.

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