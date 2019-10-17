فيديو.. الجندي: سيد طنطاوي أكثر من ظُلم من الإخوان الإرهابيين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإخوان الإرهابيين ظلموا فضيلة شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، بخصوص التعاملات البنكية، رغم أنها قضية فقهية.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أصحاب الأجندات الفاسدة، من تيارات الإسلام السياسي والدين برئ منهم، سبوه وتطالوا عليه وطعنوه، وقالوا إنه يبيح الربا، رغم أنه يبحث حكم التعامل البنكي، وهي قضية فقهيه، وإنما العلماء الفشلة وأصحاب المصالح هاجموه، وكافأه الله بأن دفن وسط صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم".



