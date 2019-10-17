محافظ قنا: نسعى إلى بناء المزيد من المدارس ورفع كفاءتها

قال محافظ قنا إن المحافظة تسعى إلى بناء المزيد من المدارس، ورفع كفاءة القائمة منها، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 6 مدارس ومبنيين لكل من إدارتي فرشوط ونجع حمادي التعليمية، بجانب إحلال وتجديد 39 مدرسة وتوسعة 12 مدرسة بمختلف قري ومراكز المحافظة، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الخميس، لمدرسة الشهيد مصطفي عباس بمنطقة الكنوز بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية وإيجاد آلية لحل مشكلة الكثافة بها استجابة لطلب أولياء الأمور، حيث وجه المحافظ بضرورة تطبيق نظام الفترتين بالمدرسة بشكل مؤقت لتخفيف الكثافة بالفصول، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل ودائم لتقليل نسبة الكثافة.



كما وجه بضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء في اجراءات الإزالة الخاصة بالمبنى القديم المكون من ثلاثة طوابق بها 11 فصلا دراسيا فقط، ومن ثم إعادة بنائه بشكل أفضل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.



وقال المحافظ: إنه مع بداية العام الدراسي الجديد تم دخول خمسة مدارس جديدة الخدمة لأول مرة تضم 117 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 90 مليونا و48 ألف جنيه، وهى مدارس (المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة قنا الجديدة (STEM) - عائشة عبدالعزيز المرزوق بمدينة قنا - والعمرة الزراعية، والمحارزة الابتدائية واللطاسنة للتعليم الأساسي بمدينة أبوتشت).



وأضاف: أنه تم عمل توسعات لـ 18 مدرسة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 76 مليونا و17 ألف جنيه تضم 155 فصلا، فيما بلغت التكلفة المالية لإحلال وتجديد 20 مدرسة تضم 301 فصل دراسي حوالي 72 مليونا و17 ألف جنيه.