بدء تدريب معلمى المدارس اليابانية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن التدريبات الخاصة بمعلمي المدارس المصرية اليابانية قد بدأت، وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن وحدة المدارس اليابانية قامت بتنظيم تدريبات للمعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم للمدارس المصرية اليابانية.



وأشار إلى أن تولى مهمة تدريب المعلمين 50 معلمًا، وذلك لتدريب معلمين المدارس المصرية اليابانية القديمة، بالإضافة إلى الـ 5 مدارس الجدد الذين دخلوا الخدمة فى هذا العام الدراسي، وأضاف المصدر أنه تم توزيع 10 مدربين على المدارس الجديدة ليتم تدريب المعلمين بواقع 15 يومًا مقسمة على 80 ساعة تدريبية، وسيتم تدريبهم على أنشطة التوكاتسو للمدارس اليابانية.



وأكد المصدر لـ"الدستور" أنه تم تفعيل المتابعة الميدانية فى المدارس اليابانية أيضًا سواء كانت قديمة أو جديدة.



وكشف المصدر عن أبرز أسماء المدربين الذين تولوا هذه المهمة وهم (الدكتور سيد طنطاوى، الدكتورة صفاء حامد، الدكتورة عزة الفرجانى، الدكتور حسين المصري، الدكتورة عزيزة خليفة، الدكتورة سحر حامد، الدكتور أبوالحسن أبوالمجد).