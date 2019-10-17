الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

ورشة توعية بكفر الشيخ حول "كيفية حساب الحد الأدنى للأجور"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
شهد محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فعاليات ورشة التوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019، الذي ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية في المديرية المالية بكفرالشيخ ووحدة التدريب الداخلي، في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري في مصر كأولوية أولى والذي جعلته أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 باعتبار أن العدالة الاجتماعية هي أحد مقومات بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال تحقيق المساواة في فرص التعليم والصحة والعمل.

وقال المحافظ -خلال الورشة- إنه تحقيقًا لذلك أصدرت الدولة المصرية العديد من القرارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري ومنها، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأعقبة ترقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصدرت خلال السنوات الأخيرة علاوات استثنائية بخلاف العلاوات الدورية المقررة وفق قانون الخدمة المدنية للمخاطبين به وغير المخاطبين؛ لمواجهة أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة، والتي صدرت العديد من المشاريع التكافلية "مشروع تكافل وكرامة"، وصدور قرارات برفع الحد الأدنى للمعاشات في هذا الإطار.

وأضاف أنه في إطار حرص الدولة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء، رقم 1627 لسنة 2019، والذي تم تعديله بالقرار رقم 2421 لسنة 2019، بشأن تحديد الأجور لجميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة وذلك بواقع حد أدني 2000 جنيه لأدني درجة وظيفية، ومنشور وزير المالية رقم 13 لسنة 2019 لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، وصدور كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية رقم 96 لسنة 2019 بشأن آليات التنفيذ، فإن هذه الورشة لشرح مفاهيم تطبيق الحد الأدنى لكل درجة وظيفية وآليات التطبيق لجميع الجهات الادارية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمخاطبين وغير المخاطبين.

وكلف المحافظ، زينهم عيسي، وكيل وزارة المالية بكفرالشيخ، بوضع تقرير يوم 30 أكتوبر الجاري بتنفيذ جميع اللوائح والقوانين للحد الأدنى لأجور جميع العاملين والمخاطبين والعلاوات الدورية والاستثنائية المقررة لكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لوكيل وزارة المالية، ومختار مختار طه، مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة ويوسف عاشور، مدير عام، ويسري قمر، مفتش مالي بالمديرية المالية، وكل العاملين في ورشة العمل لجهودهم المبذولة في تطبيق الحد الأدني للأجور.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

منذ حوالي 21 ساعة

المتبرعة لزوجها بكبدها: "اتجوز عليا واتهمني بالسرقة"

منذ حوالي 22 ساعة

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

شيرين عبدالوهاب تغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلى يرفض خوض أى مباراة قبل "القمة"

أول تعليق من "الأسد" على العدوان التركي ضد سوريا

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أيام زمان

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الجهاز المناعي للمرأة

الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

4 مأكولات لخفض الكولسترول

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"

صحفي إثيوبي لـ"الرئيس نيوز": السيسي وآبي أحمد قادران على تخطي عقبة "سد النهضة"

اتحاد المستثمرين: "مصر تستطيع" نجح في عرض تجارب "العقول المهاجرة"

الأمن الوطنى يقبض على أدمن صفحتين على "فيسبوك" بتهمة النصب

منوعات

السجائر الإلكترونية "تهدد" حياة غير المدخنين

عشرات الآلاف يشاركون في ماراثون بنيودلهي إحدى أكثر مدن العالم تلوثا

لص يقبل رأس سيدة عجوز أثناء السرقة

فيل بري يقتل رجلًا فى نيبال

كشكول

وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس المشروعات القومية

بالرقم القومي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال

نائب أزهر أسيوط يلتقي "الجمال" لتعزيز سبل التعاون المشترك

"حشيش" وكيلا لكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات

واشنطن ستفرض عقوبات على تركيا لانتهاكاتها بسوريا

بعد تداول أنباء تفيد بتسليمه لمصر.. من هو الإرهابي مدين حسانين؟

تميم قطر يدعم الحوثيين بـ25 مليون دولار لتطوير ترسانتهم العسكرية


زيت وسكر

“صحة اتحاد المستثمرين”: “مصر تستطيع” نجح في عرض تجارب العقول المهاجرة

فوائد النسكافيه كل صباح

اماكن انقطاع الكهرباء ببني سويف

انفوجراف.. اعراض مرض الزهايمر المبكر

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "سيدتى الجميلة" بالهناجر غدًا

الأكاديمية السويدية: لم نمنح نوبل فى الأدب لأحد "دعاة الحرب"

"مقالات أدبية تاريخية ثقافية" كتاب جديد لـ سيد علي

"تأثير المعلم على الشباب" بثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك