ورشة توعية بكفر الشيخ حول "كيفية حساب الحد الأدنى للأجور"

شهد محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فعاليات ورشة التوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019، الذي ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية في المديرية المالية بكفرالشيخ ووحدة التدريب الداخلي، في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري في مصر كأولوية أولى والذي جعلته أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 باعتبار أن العدالة الاجتماعية هي أحد مقومات بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال تحقيق المساواة في فرص التعليم والصحة والعمل.



وقال المحافظ -خلال الورشة- إنه تحقيقًا لذلك أصدرت الدولة المصرية العديد من القرارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري ومنها، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأعقبة ترقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصدرت خلال السنوات الأخيرة علاوات استثنائية بخلاف العلاوات الدورية المقررة وفق قانون الخدمة المدنية للمخاطبين به وغير المخاطبين؛ لمواجهة أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة، والتي صدرت العديد من المشاريع التكافلية "مشروع تكافل وكرامة"، وصدور قرارات برفع الحد الأدنى للمعاشات في هذا الإطار.



وأضاف أنه في إطار حرص الدولة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء، رقم 1627 لسنة 2019، والذي تم تعديله بالقرار رقم 2421 لسنة 2019، بشأن تحديد الأجور لجميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة وذلك بواقع حد أدني 2000 جنيه لأدني درجة وظيفية، ومنشور وزير المالية رقم 13 لسنة 2019 لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، وصدور كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية رقم 96 لسنة 2019 بشأن آليات التنفيذ، فإن هذه الورشة لشرح مفاهيم تطبيق الحد الأدنى لكل درجة وظيفية وآليات التطبيق لجميع الجهات الادارية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمخاطبين وغير المخاطبين.



وكلف المحافظ، زينهم عيسي، وكيل وزارة المالية بكفرالشيخ، بوضع تقرير يوم 30 أكتوبر الجاري بتنفيذ جميع اللوائح والقوانين للحد الأدنى لأجور جميع العاملين والمخاطبين والعلاوات الدورية والاستثنائية المقررة لكافة الجهات المعنية بالمحافظة.



وقدم المحافظ الشكر والتقدير لوكيل وزارة المالية، ومختار مختار طه، مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة ويوسف عاشور، مدير عام، ويسري قمر، مفتش مالي بالمديرية المالية، وكل العاملين في ورشة العمل لجهودهم المبذولة في تطبيق الحد الأدني للأجور.