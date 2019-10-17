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رئاسة وبرلمان

سياحة النواب ترحب بأول رحلة طيران من جنيف إلى مرسى علم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رحبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة عمرو صدقي، باستقبال مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، أولى رحلات إحدى الشركات العالمية قادمة من مدينة جنيف وعلى متنها 121 راكبا في إطار بدء تشغيل خط طيران جنيف- مرسى علم، وتنشيطًا للسياحة بجنوب البحر الأحمر.

وأعرب النائب عمرو صدقي عن التقدير لوزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري والعاملين في قطاع النقل الجوى؛ مؤكدا أن هذا القطاع له دوره الرئيسي والحيوي في دعم ومساندة قطاع السياحة.

وأشاد بالتنسيق والتكامل والعمل المشترك بين وزيرى الطيران المدنى والسياحة مما كان له آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري، داعيا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع الطيران المدني لتسيير خطوط طيران جديدة مباشرة بين مختلف المطارات المصرية ومختلف دول العالم لتشجيع جذب السياحة العالمية لمصر مع التوسع أيضا في إنشاء مطارات جديدة بمختلف المحافظات والمدن المصرية.

وأكد حرص لجنة السياحة والطيران بالبرلمان على تقديم كل الدعم والمساندة لقطاعي الطيران والسياحة والعمل على تذليل جميع المشكلات والعقبات التى تواجه أيا من القطاعين.

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