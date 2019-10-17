السيطرة على حريق السفينة حبيبة M بميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أنه فى تمام الساعة 16.30 تمت السيطرة على الحريق الذى نشب في السفينة حبيبة M بميناء دمياط، حيث أسفر الحريق عن وفاة فرد واحد من طاقم السفينة مصرى الجنسية وذلك بعد أن تدخلت الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بمساعدة سيارات الحماية المدنية، وجار حاليا أعمال التبريد والمتابعة.



وكان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط قد صرح بأنه بتاريخ اليوم الخميس، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وأثناء تواجد السفينة حبيبة M، والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة، وجار حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.



جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء فجر اليوم فارغة؛ لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.