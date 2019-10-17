تعادل "إف سي مصر" والجونة دون أهداف في الدوري الممتاز

تعادل فريق "إف سي مصر" مع ضيفه الجونة دون أهداف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.



تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، وسيطر الجونة على الشوط الأول وكان الفريق الأخطر، بينما نجح فريق مصر في السيطرة على الشوط الثاني وأضاع لاعبوه عدة فرص لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



التعادل هو الثالث على التوالي لفريق "إف سي مصر" بعد تعادله مع الزمالك وأسوان في الجولتين الثالثة والثانية، وتعرض للهزيمة من الإنتاج الحربي في الجولة الأولي، ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الـ14، بينما سجل الجونة تعادله الأول في الدوري، بعد أن كان تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية من الإسماعيلي والاتحاد، ونجح في الفوز على مصر للمقاصة في الجولة الثالثة ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز العاشر.