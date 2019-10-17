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محافظات

تعليم الإسكندرية: حالات الاشتباه سلبية ولا توجد إصابة بـالسحائى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أكدت على عدم ظهور حالات إصابة بالالتهاب السحائي.

واضاف أن الحالات المحدودة التي تم الاشتباه فيها، أكدت التحاليل سلبية عيناتها، وبالتالي فالدراسة مستمرة ومنتظمة بمدارس المحافظة، ويتم تدريس المقررات الدراسية لجميع الصفوف بجميع المدارس وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة.

هذا وأهابت مديرية التعليم في الإسكندرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وتقصى الحقائق، وتداول الأخبار من المؤسسات الرسمية.

يذكر أنه قد توفيت طفلة تم الاشتباه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي، وأوضحت التقارير أنها توفيت نتيجة هبوط في الدورة الدموية، كما تم احتجاز طالبة للاشتباه في إصابتها بالالتهاب السحائي، وأصدرت مديرية الشئون الصحية بيانًا، قال فيه الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه قد تبين أن المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائى البكتيرى عامى 2014، 2016 بواسطة التأمين الصحي، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب، وتم عمل بزل سائل النخاع الشوكى وسحب عينة دم لتحليلها حيث تبين أن سلبية العينة.

وأكد أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، كما أكدت المديرية عدم ظهور أى أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.

فيما أكد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الطالب ياسين مصطفى محمد والمقيد بمدرسة علي جاد الرسمية لغات بالمنتزه، الذي أثير أمس أنه مصاب بالالتهاب السحائي، مصاب بنوبة برد عادية، وذلك بعد موافاتنا بتقرير من العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، وأنه ليس مصابا بالالتهاب السحائي، وأن الطالب عاد إلى محل إقامته عقب توقيع الكشف الطبي عليه.

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